Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн назван лучшим игроком ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Севильи» (2:2). Форвард оформил дубль и помог команде пробиться в четвертьфинал (первая игра — 3:2).

20-летний норвежец установил сразу несколько рекордов Лиги чемпионов. В частности, он стал первым футболистом, забившим не меньше двух голов в четырех играх турнира подряд. Кроме того, он побил рекорд Кильяна Мбаппе по числу голов до достижения 21 года (20). Наконец, ему понадобилось меньше всех игр, чтобы забить 20 мячей в Лиге чемпионов (14 против 24 у предыдущего рекордсмена Харри Кейна.