«Боруссия» благодаря дублю Холанна вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Севильей» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 2:2. Дубли оформили Эрлин Холанн и Юссеф Эн-Несири.

20-летний норвежец установил сразу несколько рекордов Лиги чемпионов. В частности, он стал первым футболистом, забившим не меньше двух голов в четырех играх турнира подряд. Кроме того, он побил рекорд Кильяна Мбаппе по числу голов до достижения 21 года (20). Наконец, ему понадобилось меньше всех игр, чтобы забить 20 мячей в Лиге чемпионов (14 против 24 у предыдущего рекордсмена Харри Кейна.

В начале второго тайма гол Холанна был отменен после решения ВАР. Судья назначил пенальти, который форвард не реализовал, но из-за нарушения правил голкипером «Севильи» 11-метровый пришлось перебить, и со второй попытки Холанн был точен.

Отмененный гол, незабитый пенальти и успешно перебитый ?



Сразу три захода Холанда на 20-й гол в ЛЧ за пару минут ?https://t.co/v1TieSXM9q pic.twitter.com/Eyxe016vrB — Матч ТВ (@MatchTV) March 9, 2021

«Боруссия» в первой встрече победила (3:2) и стала первым четвертьфиналистом турнира.

Лига чемпионов

1/8 финала

Ответный матч

«Боруссия» Д (Германия) — «Севилья» (Испания) — 2:2 (1:0)

Голы: Холанн, 35 (1:0). Холанн, 54 — с пенальти (2:0). Эн-Несири, 68 — с пенальти (2:1). Эн-Несири, 90+6 (2:2).

«Боруссия»: Хитц, Хуммельс, Шульц (Загаду, 89), Морей (Менье, 90+5), Ройс, Дилэйни, Эмре Джан, Азар (Пасслак, 67), Дахуд, Беллингем, Холанн.

«Севилья»: Буну, Хесус Навас, Акунья, Кунде, Диегу Карлос, Фернанду Режес (Ракитич, 86), Хоан Хордан (А.Д.Гомес, 60), Оскар Родригес (Оливер Торрес, 79), Сусо (Эль-Хаддади, 86), Окампос (де Йонг, 60), Эн-Несири.

Предупреждения: Морей, 20. Акунья, 40. Кунде, 51. Хоан Хордан, 55. Холанн, 55. Эмре Джан, 67. Оскар Родригес, 71. Фернанду Режес, 76. Диегу Карлос, 78.

Судья: Джюнейт Чакыр (Турция).

9 марта. Дортмунд. Стадион «Сигнал Идуна Парк».

Первый матч — 3:2