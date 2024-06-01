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1 июня, 23:52

«Боруссия» — «Реал»: Тони Кроос был заменен на 86-й минуте встречи

Владислав Корегин
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Полузащитник «Реала» Тони Кроос провел свой последний матч в карьере на клубном уровне.

34-летний немец вышел в стартовом составе мадридской команды на финал Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» и был заменен на 86-й минуте. Вместо него на поле вышел хорват Лука Модрич.

Ранее Кроос объявил о завершении профессиональной карьеры после чемпионата Европы-2024.

В данный момент «Реал» обыгрывает «Боруссию» со счетом 2:0. Кроос отличился результативной передачей на 74-й минуте.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию финала Лиги чемпионов «Боруссия» — «Реал».

Лига чемпионов. Финал
01 июн, 22:00. Wembley (Лондон)
Боруссия Д
0:2
Реал

Тони Кроос
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Реал
0
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