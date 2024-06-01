«Боруссия» — «Реал»: Тони Кроос был заменен на 86-й минуте встречи

Полузащитник «Реала» Тони Кроос провел свой последний матч в карьере на клубном уровне.

34-летний немец вышел в стартовом составе мадридской команды на финал Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» и был заменен на 86-й минуте. Вместо него на поле вышел хорват Лука Модрич.

Ранее Кроос объявил о завершении профессиональной карьеры после чемпионата Европы-2024.

В данный момент «Реал» обыгрывает «Боруссию» со счетом 2:0. Кроос отличился результативной передачей на 74-й минуте.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию финала Лиги чемпионов «Боруссия» — «Реал».