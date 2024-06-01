«Боруссия» — «Реал»: началась прямая трансляция финала Лиги чемпионов (смотреть бесплатно в хорошем качестве)
В Лондоне началась трансляция финала Лиги чемпионов «Боруссия» — «Реал»
Финал Лиги чемпионов сезона-2023/24 между «Реалом» и дортмундской «Боруссией» проходит в субботу, 1 июня. Решающий матч и в Лондоне (Великобритания) на стадионе «Уэмбли». Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.
Видеотрансляция встречи «Боруссия» — «Реал» проходит в прямом эфире бесплатно на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Эфир начался в 21.10. Посмотреть игру в прямом эфире также можно по подписке на телеканалах «Матч Премьер» и «Матч Футбол 1».
Основная информация о решающем поединке сезона в Лиге чемпионов доступна по ссылке в материале «СЭ».
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