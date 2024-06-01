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Сегодня, 21:00

«Боруссия» — «Реал»: началась прямая трансляция финала Лиги чемпионов (смотреть бесплатно в хорошем качестве)

В Лондоне началась трансляция финала Лиги чемпионов «Боруссия» — «Реал»
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Игроки &amp;quot;Боруссии&amp;quot;.
Фото Global Look Press

Финал Лиги чемпионов сезона-2023/24 между «Реалом» и дортмундской «Боруссией» проходит в субботу, 1 июня. Решающий матч и в Лондоне (Великобритания) на стадионе «Уэмбли». Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

Видеотрансляция встречи «Боруссия» — «Реал» проходит в прямом эфире бесплатно на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Эфир начался в 21.10. Посмотреть игру в прямом эфире также можно по подписке на телеканалах «Матч Премьер» и «Матч Футбол 1».

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных моментов встречи. Ключевые события финала Лиги чемпионов доступны в матч-центре.

Основная информация о решающем поединке сезона в Лиге чемпионов доступна по ссылке в материале «СЭ».

Лига чемпионов: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр плей-офф, статьи и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Реал
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