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«Боруссия» прилетела в Испанию на матч с «Барселоной»

26 ноября 2019, 15:18
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«Боруссия» прилетела в Испанию на матч с «Барселоной», о чем сообщила в своем официальном Twitter, поделившись соответствующим видео.

Матч группового турнира группы F «Барселона» — «Боруссия» (Дортмунд) состоится 27 ноября в 23.00 (по московскому времени), «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.

Барселона — Боруссия Д

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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