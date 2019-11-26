«Боруссия» прилетела в Испанию на матч с «Барселоной»
26 ноября 2019, 15:18
«Боруссия» прилетела в Испанию на матч с «Барселоной», о чем сообщила в своем официальном Twitter, поделившись соответствующим видео.
Матч группового турнира группы F «Барселона» — «Боруссия» (Дортмунд) состоится 27 ноября в 23.00 (по московскому времени), «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.
? Hola, @FCBarcelona! ?? pic.twitter.com/Jm91DQPPrW— Borussia Dortmund (@BVB) November 26, 2019
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