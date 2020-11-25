«Боруссия» во второй раз разгромила «Шахтер» и возглавила группу

«Боруссия» из Менхенгладбаха победила «Шахтер» (4:0) в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. В первом матче немецкий клуб одержал победу со счетом 6:0.

Голы забивали Ларс Штиндль (с пенальти), Нико Эльведи, Брель Эмболо и Оскар Вендт. «Боруссия» набрала восемь очков и на данный момент лидирует в группе В. «Шахтер» с четырьмя очками пока идет вторым.

Лига чемпионов

Группа В

4-й тур

«Боруссия» Менхенгладбах (Германия) — «Шахтер» (Украина) — 4:0 (3:0)

Голы: Штиндль, 17 — с пенальти (1:0). Эльведи, 34 (2:0). Эмболо, 45+1 (3:0). Вендт, 77 (4:0).

«Боруссия»: Зоммер, Вендт, Гинтер, Эльведи, Лайнер, Штиндль (Бенеш, 81), Крамер, Лазаро (Закария, 69), Нойхаус (Херрманн, 69), Эмболо (Плеа, 69), Тюрам (Траоре, 84).

«Шахтер»: Пятов, Кривцов, Матвиенко, Додо, Бондарь, Степаненко, Патрик (Майкон, 81), Марлос (Маркос Антониу, 71), Тете, Мораэс, Соломон (Фернанду, 59).

Предупреждения: Степаненко, 45. Лазаро, 48. Лайнер, 90+1.

Судья: Джюнейт Чакыр (Турция).

25 ноября. Менхенгладбах. Стадион «Боруссия-Парк».