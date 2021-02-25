«Манчестер Сити» одержал победу в матче с «Боруссией»

«Манчестер Сити» победил «Боруссию» из Менхенгладбаха (2:0) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, эта игра состоялась в Будапеште (Венгрия) на стадионе «Пушкаш Арена».

Голы забивали Бернарду Силва и Габриэл Жезус. Ответны матч состоится 16 марта.

Лига чемпионов

1/8 финала

Первый матч

«Боруссия» М (Германия) — «Манчестер Сити» (Англия) — 0:2 (0:1)

Голы: Бернарду Силва, 29 (0:1). Габриэл Жезус, 65 (0:2).

«Боруссия»: Зоммер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини, Лайнер (Лазаро, 63), Штиндль (Эмболо, 74), Крамер, Хофманн (Вольф, 87), Закария, Нойхаус, Плеа (Тюрам, 63).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Гюндоган, Эрнандес, Фоуден (Агуэро, 80), Стерлинг (Махрез, 69), Бернарду Силва, Габриэл Жезус (Торрес, 80).

Судья: Диаш (Португалия).

24 февраля. Будапешт. Стадион «Пушкаш Арена».