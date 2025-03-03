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3 марта 2025, 23:00

«Боруссия» — «Лилль»: время начала матча Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

«Боруссия» и «Лилль» встретятся в матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

«Боруссия» Дортмунд и «Лилль» встретятся в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов во вторник, 4 марта. Игра состоится на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и начнется в 23.00 по московскому времени.

В стыковом раунде плей-офф Лиги чемпионов «Боруссия» победила «Спортинг» со счетом 3:0 по сумме двух матчей. «Лилль» напрямую вышел в 1/8 финала.

В общем этапе Лиги чемпионов «Боруссия» набрала 15 очков и заняла 10-е место, а «Лилль» финишировал седьмым с 16 очками.

Лига чемпионов. 1/8 финала.
04 марта 2025, 23:00. Сигнал Идуна Парк (Дортмунд)
Боруссия Д
1:1
Лилль

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Основные события игры «Боруссия» — «Лилль» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт».

Ответный матч соперников пройдет в Лилле в среду, 12 марта.

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Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Лилль
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