Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Боруссия» — «Интер»: стали известны стартовые составы

22:05
Теги:

Стали известны стартовые составы дортмундской «Боруссии» и «Интера» на матч группового турнира Лиги чемпионов, информирует официальный сайт УЕФА. Встреча пройдет в Дортмунде, начало — в 23.00 (мск).

Стартовый состав «Боруссии»: Бюрки — Шульц, Аканджи, Хуммельс, Хакими, — Брандт, Санчо, Вайгль, Азар, Витсель — Гетце.

Стартовый состав «Интера»: Ханданович — Шкриньяр, Годин, де Фрай, Бираги — Весино, Брозович, Барелла, — Лукаку, Мартинес, Кандрева.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Боруссия» — «Интер».

Лига чемпионов: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы групп, обзоры матчей

Боруссия Д — Интер

Дополнительная информация

https://www.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027083/lineups/index.html?iv=true

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир