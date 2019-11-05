«Боруссия» — «Интер»: стали известны стартовые составы
22:05
Стали известны стартовые составы дортмундской «Боруссии» и «Интера» на матч группового турнира Лиги чемпионов, информирует официальный сайт УЕФА. Встреча пройдет в Дортмунде, начало — в 23.00 (мск).
Стартовый состав «Боруссии»: Бюрки — Шульц, Аканджи, Хуммельс, Хакими, — Брандт, Санчо, Вайгль, Азар, Витсель — Гетце.
Стартовый состав «Интера»: Ханданович — Шкриньяр, Годин, де Фрай, Бираги — Весино, Брозович, Барелла, — Лукаку, Мартинес, Кандрева.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Боруссия» — «Интер».
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