Стали известны стартовые составы дортмундской «Боруссии» и «Интера» на матч группового турнира Лиги чемпионов, информирует официальный сайт УЕФА. Встреча пройдет в Дортмунде, начало — в 23.00 (мск).

Стартовый состав «Боруссии»: Бюрки — Шульц, Аканджи, Хуммельс, Хакими, — Брандт, Санчо, Вайгль, Азар, Витсель — Гетце.

Стартовый состав «Интера»: Ханданович — Шкриньяр, Годин, де Фрай, Бираги — Весино, Брозович, Барелла, — Лукаку, Мартинес, Кандрева.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Боруссия» — «Интер».

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