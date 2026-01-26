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26 января, 20:20

«Боруссия» — «Интер»: время начала матча Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

«Боруссия» и «Интер» сыграют в Лиге чемпионов 28 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Эмре Джан (ФК «Боруссия»).
Фото AFP

«Боруссия» и «Интер» сыграют в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/2026 в среду, 28 января. Матч пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Боруссия» — «Интер» можно в матч-центре на нашем сайте. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового вечера Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур.
28 января, 23:00. Сигнал Идуна Парк (Дортмунд)
Боруссия Д
0:2
Интер

В России в прямом эфире смотреть игру можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

В 7-м туре общего этапа ЛЧ «Боруссия» Дортмунд проиграла «Тоттенхэму» — 2:0. «Интер» уступил «Арсеналу» — 3:1.

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

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Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Интер (Интернационале)
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