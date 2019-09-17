«Боруссия» и «Барселона» сыграли вничью на старте Лиги чемпионов

«Боруссия» и «Барселона» сыграли вничью в матче первого тура группового турнира Лиги чемпионов — 0:0.

Во втором туре дортмундцы сыграют против «Славии», а каталонцы — против «Интера».

Лига чемпионов

Группа F

«Боруссия Д» (Германия) — «Барселона» (Испания) — 0:0

Нереализованный пенальти: Ройс, 57 (вратарь)

«Боруссия Д» (Германия): Бюрки, Хакими, Аканджи, Хуммельс, Рафаэл Геррейру, Санчо, Витсель, Дилэйни, Ройс, Азар (Брандт, 73), Пако Алькасер (Брун Ларсен, 87).

«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Лангле, Пике, Жорди Альба (Сержи Роберто, 40), Артур, Бускетс (Ракитич, 60), де Йонг, Фати (Месси, 59), Суарес, Гризманн.

Предупреждения: Дилэйни, 15. Азар, 47. Пике, 50. Семеду, 55. Ракитич, 70.

Судья: Хацеган (Румыния).

17 сентября. Дортмунд. Стадион «Сигнал Идуна Парк».

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей