«Боруссия» Дортмунд — «Севилья», 1/8 финала ЛЧ: смотреть трансляцию матча
21:30
Сегодня, 9 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором дортмундская «Боруссия» на своем поле примет «Севилью». Начало матча — в 23.00 по московскому времени.
В первой встрече Дортмунд в гостях победил соперника со счетом 3:2. «Боруссия» впервые обыграла соперника в очном противостоянии. В 2010 году команды дважды встречались в рамках Лиги Европы.
Следить за матчем «Боруссия» Дортмунд — «Севилья» вы можете в трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
Видеотрансляция матча «Боруссия» Дортмунд — «Севилья»
Опрос
проголосовало: 15326Все опросы
Кто фаворит Лиги чемпионов-2020/21?
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...