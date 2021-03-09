Сегодня, 9 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором дортмундская «Боруссия» на своем поле примет «Севилью». Начало матча — в 23.00 по московскому времени.

В первой встрече Дортмунд в гостях победил соперника со счетом 3:2. «Боруссия» впервые обыграла соперника в очном противостоянии. В 2010 году команды дважды встречались в рамках Лиги Европы.

Следить за матчем «Боруссия» Дортмунд — «Севилья» вы можете в трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Боруссия» Дортмунд — «Севилья»