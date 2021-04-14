Сегодня, 14 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги Чемпионов, в котором дортмундская «Боруссия» на своем поле примет «Манчестер Сити». Начало матча — в 22.00 по московскому времени.

В первом матче «Сити» обыграл соперника со счетом 2:1, благодаря голу Фодена на последних минутах.

Следить за матчем «Боруссия» Дортмунд — «Манчестер Сити» вы можете в трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Боруссия» Дортмунд — «Манчестер Сити»