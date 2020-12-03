«Боруссия» сыграла вничью с «Лацио» в группе «Зенита»

«Боруссия» из Дортмунда и «Лацио» сыграли вничью в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 1:1. Дортмундцы остались на первом месте в таблице и с 10 очками обеспечили себе выход в плей-офф.

В параллельной игре группы F «Зенит» уступил «Брюгге» (0:3) и лишился шансов даже на третье место.

На счету «Лацио» стало 9 очков, у «Брюгге» — 7. В заключительном туре команды встретятся друг с другом в Риме. «Лацио» достаточно будет не проиграть для попадания в 1/8 финала, бельгийцам необходима победа.

Лига чемпионов

Группа F

«Боруссия» Д (Германия) — «Лацио» (Италия) — 1:1 (1:0)

Голы: Рафаэл Геррейру, 44 (1:0). Иммобиле, 67 — с пенальти (1:1).

«Боруссия»: Бюрки, Хуммельс, Пищек, Аканджи, Морей, Ройс (Санчо, 76), Дилэйни, Азар (Брандт, 77), Рафаэл Геррейру (Шульц, 62), Д.Рейна, Беллингем (Витсель, 88).

«Лацио»: П.Рейна, Ачерби, Габаррон, Худт, Лукас (Акпа-Акпро, 70), Луис Альберто (Эскаланте, 80), Фарес (Лаццари, 71), Марушич, Милинкович-Савич (Кайседо, 81), Иммобиле, Корреа (Перейра, 70).

Судья: Матеу Лаос (Испания).

2 декабря. Дортмунд. Стадион «Сигнал Идуна Парк».