Дортмундская «Боруссия» разгромила «Брюгге» в группе «Зенита», Холанн сделал дубль

«Боруссия» из Дортмунда разгромила «Брюгге» в групповом турнире Лиги чемпионов. Дубль в составе дортмундцев оформил Эрлин Холанн. На счету норвежца в нынешнем сезоне 17 голов в 14 играх.

В параллельной встрече группы F «Зенит» уступил «Лацио» (1:3) и лишился шансов на плей-офф.

Лига чемпионов

Группа F

«Боруссия» (Германия) — «Брюгге» (Бельгия) — 3:0 (2:0)

Голы: Холанн, 18 (1:0). Санчо, 45+1 (2:0). Холанн, 60 (3:0).

«Боруссия»: Бюрки, Хуммельс, Менье (Морей, 73), Аканджи, Дилэйни (Эмре Джан, 72), Азар, Рафаэл Геррейру (Пасслак, 80), Санчо, Рейна (Ройс, 81), Беллингем, Холанн (Брандт, 81).

«Брюгге»: Миньоле, Дели, Клинтон Мата, Коссуну, Формер, Баланта (Ритс, 52), Фанакен, Де Кетеларе, Крменчик (Баджи, 66), Диатта (Схрейверс, 74), Ланг (Окереке, 74).

Предупреждение: Ритс, 71.

Судья: Кружляк (Словакия).

24 ноября. Дортмунд. Стадион «Сигнал Идуна Парк».