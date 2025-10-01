«Боруссия» Дортмунд и «Атлетик» сыграют во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26 в среду, 1 октября. Матч пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур.

01 октября, 22:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня ЛЧ. Следить за ключевыми событиями встречи «Боруссия» Дортмунд — «Атлетик» можно в матч-центре на нашем сайте. В России в прямом эфире игру покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

В 1-м туре дортмундская команда сыграла вничью с «Ювентусом» со счетом 4:4. Клуб из Бильбао стартовал в общем этапе с проигрыша «Арсеналу» — 0:2.