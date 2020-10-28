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«Боруссия Д» — «Зенит»: видеотрансляция матча Лиги чемпионов

19:00
Тренировка ФК «Зенит» перед матчем с дортмундской «Боруссией». Фото ФК «Зенит»
Тренировка ФК «Зенит» перед матчем с дортмундской «Боруссией». Фото ФК «Зенит»
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В среду, 28 октября, дортмундская «Боруссия» примет «Зенит» в матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов. Игра начнется в 20.55 (мск).

Следить за матчем «Боруссия» — «Зенит» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч ТВ и по ссылке на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Боруссия» — «Зенит»

Боруссия Д — Зенит

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур




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