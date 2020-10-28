В среду, 28 октября, дортмундская «Боруссия» примет «Зенит» в матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов. Игра начнется в 20.55 (мск).

Следить за матчем «Боруссия» — «Зенит» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч ТВ и по ссылке на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Боруссия» — «Зенит»