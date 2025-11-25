«Боруссия» — «Вильярреал»: стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Боруссии» и «Вильярреала» на матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия) и начнется в 23.00 по московскому времени.

«Боруссия»: Кобель, Ансельмино, Антон, Шлоттербек, Коуто, Забитцер, Нмеча, Свенссон, Адейеми, Брандт, Гирасси.

«Вильярреал»: Жуниор, Моуриньо, Фойт, Вейга, Кардона, Комесанья, Гуйе, Парти, Бьюкенан, Пепе, Олувасейи.