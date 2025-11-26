«Боруссия» разгромила «Вильярреал»

Дортмундская «Боруссия» переиграла «Вильярреал» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 4:0. Игра прошла в Германии на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

В конце первого тайма Серу Гирасси открыл счет. В начале второй половины испанская команда осталась в меньшинстве, так как Хуан Фойт получил красную карточку и заработал пенальти. Гирасси не реализовал одиннадцатиметровый, но был первым на добивании и оформил дубль. Спустя пять минут Карим Адейеми довел счет до крупного. На 81-й минуте нападающий дортмундцев Фабиу Силва не смог реализовать одиннадцатиметровый. Уже в добавленное время Даниэль Свенссон забил четвертый мяч в ворота «Вильярреала».

«Боруссия» набрала 10 очков и поднялась на 4-е место в турнирной таблице. «Вильярреал» идет на 34-й строчке — 1 очко.