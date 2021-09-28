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Гол Малена принес дортмундской «Боруссии» победу над «Спортингом»

28 сентября 2021, 23:52
28 сентября. Дортмунд. «Боруссия» Д — «Спортинг» — 1:0. Футболисты «Боруссии». Фото Reuters
28 сентября. Дортмунд. «Боруссия» Д — «Спортинг» — 1:0. Футболисты «Боруссии». Фото Reuters
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28 сентября дортмундская «Боруссия» на своем поле выиграла у лиссабонского «Спортинга» (1:0) в матче 2-го тура группы С Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

Единственный гол на 37-й минуте матча забил форвард «шмелей» Дониэлл Мален.

На счету «Боруссии» 6 очков и второе место в группе после двух игр. У «Спортинга» — 0 баллов и последняя строчка.

Лига чемпионов

Группа C

«Боруссия Д» (Германия) — «Спортинг» (Португалия) — 1:0 (1:0)

Гол: Мален, 37.

«Боруссия Д» (Германия): Кобель, Хуммельс, Менье, Рафаэл Геррейру (Шульц, 75), Аканджи, Витсель, Ройс, Дахуд (Брандт, 8), Беллингем, Азар (Вольф, 71), Мален (Рейниер, 76).

«Спортинг» (Португалия): Адан, Коатес, Феддаль, Нету, Порро (Эсгайю, 84), Матеус Рейс (Браганса, 84), Палинья (Табата, 84), Матеус Нуньес, Сарабия (Кабраль, 74), Паулинью, Тиагу Томаш (Нуну, 58).

Предупреждения: Матеус Нуньес, 42. Беллингем, 42. Хуммельс, 59. Нету, 90.

Судья: Йованович (Сербия).

28 сентября. Дортмунд. Стадион «Сигнал Идуна Парк».

Боруссия Д — Спортинг

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