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«Боруссия» Д — «Севилья»: вратарь гостей отказывался играть по правилам. Пенальти можно было снова перебить

02:12
9 марта. &quot;Боруссия&quot; - &quot;Севилья&quot;. 9 марта. &quot;Боруссия&quot; - &quot;Севилья&quot;.
9 марта. &quot;Боруссия&quot; - &quot;Севилья&quot;.
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На 52-й минуте ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссия» Д — «Севилья» (2:2) вратарь гостей Яссин Буну нарушил правила, сойдя обеими ногами с линии ворот до удара Эрлинга Холанна с 11-метровой отметки. Это заметили видеоассистенты судьи Массимилиано Иррати и Мете Калкаван. Джюнейт Чакыр назначил повторный пенальти, так как Буну парировал удар норвежского нападающего.

Не забей Холанн и на 54-й минуте, 11-метровый снова пришлось бы повторить. Так как Буну опять сошел с линии ворот.

(Александр Бобров)

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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