На 52-й минуте ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссия» Д — «Севилья» (2:2) вратарь гостей Яссин Буну нарушил правила, сойдя обеими ногами с линии ворот до удара Эрлинга Холанна с 11-метровой отметки. Это заметили видеоассистенты судьи Массимилиано Иррати и Мете Калкаван. Джюнейт Чакыр назначил повторный пенальти, так как Буну парировал удар норвежского нападающего.

Не забей Холанн и на 54-й минуте, 11-метровый снова пришлось бы повторить. Так как Буну опять сошел с линии ворот.

(Александр Бобров)