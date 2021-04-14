Стали известны стартовые составы на ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Манчестер Сити». Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА. Встреча пройдет 14 апреля и начнется в 22.00 (мск).

С первых минут в составе «горожан» выйдет защитник Александр Зинченко.

Стартовый состав «Боруссии»: Хитц — Морей, Хуммельс, Аканджи, Геррейру — Дахуд, Джан, Беллингем — Ройс, Холанн, Кнауфф.

Запасные: Бюрки, Т. Азар, Дрляча, Шульц, Брандт, Рейниер, Менье, Пищек, Тиггес, Пасслак, Рейна, Рашль.

Стартовый состав «Манчестер Сити»: Эдерсон — Уолкер, Рубен Диаш, Стоунс, Зинченко — Гюндоган, Родри, Де Брейне — Махрез, Фоуден, Бернарду Силва.

Запасные: Стеффен, Траффорд, Аке, Стерлинг, Жезус, Ляпорт, Б. Менди, Ферран Торрес, Фернандиньо, Канселу, Гарсия.

В первом матче английская команда выиграла у «Боруссии» со счетом 2:1.