«Манчестер Сити» обыграл «Боруссию» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Дортмундская «Боруссия» уступила «Манчестер Сити» (1:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. В первой игре английский клуб победил с аналогичным счетом и по сумме двух матчей пробился в полуфинал.

На 15-й минуте счет в матче открыл Джуд Беллингем. Рияд Махрез на 55-й минуте сравнял результат с пенальти. Фил Фоуден вывел гостей вперед на 75-й минуте.

В полуфинале соперником «Сити» станет «ПСЖ».

Лига чемпионов

1/4 финала

Ответный матч

«Боруссия Д» (Германия) — «Манчестер Сити» (Англия) — 1:2 (1:0)

Голы: Беллингем, 15 (1:0). Махрез, 55 — с пенальти (1:1). Фоуден, 75 (1:2).

«Боруссия Д»: Хитц, Хуммельс, Аканджи, Морей (Тиггес, 82), Ройс, Эмре Джан, Рафаэл Геррейру, Дахуд (Азар, 76), Беллингем (Брандт, 81), Холанн, Кнауфф (Рейна, 68).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунс, Зинченко, Рубен Диаш, Гюндоган, Де Брейне, Эрнандес, Фоуден, Махрез (Стерлинг, 88), Бернарду Силва.

Предупреждение: Беллингем, 39.

Судья: дель Серро Гранде (Испания).

14 апреля. Дортмунд. Стадион «Сигнал Идуна Парк».

Первый матч — 1:2