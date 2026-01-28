«Боруссия» Д — «Интер»: стартовые составы команд

Дортмундская «Боруссия» и «Интер» объявили составы на матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Боруссия» Д: Кобель, Рюэрсон, Джан, Шлоттербек, Мане, Бенсебаини, Нмеча, Беллингем, Байер, Фабиу Силва, Гирасси.

Запасные: Остржински, Мейер, Ян Коуту, Брандт, Чуквуэмека, Адейеми.

«Интер»: Зоммер, Луис Энрике, Биссек, Ачерби, Аканджи, Димарко, Сучич, Зелиньски, Мхитарян, Тюрам, Бонни.

Запасные: Ди Дженнаро, Х. Мартинес, Де Врей, Л. Мартинес, Фраттези, Диуф, Карлос Аугусто, Дармиан, Кокки, Бово, Эспозито, Бастони.

«Боруссия» Д занимает 16-е место в таблице общего этапа ЛЧ с 11 очками, «Интер» идет на 14-й строчке с 12 очками.

Матч «Боруссия» Д — «Интер» пройдет в среду, 28 января и начнется в 23.00 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию этой и других встреч вечера.