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28 января, 22:37

«Боруссия» Д — «Интер»: стартовые составы команд

Дортмундская «Боруссия» и «Интер» объявили составы на матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Боруссия» Д: Кобель, Рюэрсон, Джан, Шлоттербек, Мане, Бенсебаини, Нмеча, Беллингем, Байер, Фабиу Силва, Гирасси.

Запасные: Остржински, Мейер, Ян Коуту, Брандт, Чуквуэмека, Адейеми.

«Интер»: Зоммер, Луис Энрике, Биссек, Ачерби, Аканджи, Димарко, Сучич, Зелиньски, Мхитарян, Тюрам, Бонни.

Запасные: Ди Дженнаро, Х. Мартинес, Де Врей, Л. Мартинес, Фраттези, Диуф, Карлос Аугусто, Дармиан, Кокки, Бово, Эспозито, Бастони.

«Боруссия» Д занимает 16-е место в таблице общего этапа ЛЧ с 11 очками, «Интер» идет на 14-й строчке с 12 очками.

Матч «Боруссия» Д — «Интер» пройдет в среду, 28 января и начнется в 23.00 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию этой и других встреч вечера.

Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур.
28 января, 23:00. Сигнал Идуна Парк (Дортмунд)
Боруссия Д
0:2
Интер
Стадион &laquo;Сан-Мамес&raquo; в&nbsp;Бильбао (Испания).Последний тур Лиги чемпионов: Сафонов — в стартовом составе «ПСЖ». Онлайн-трансляция матчей

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Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Интер (Интернационале)
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