«Боруссия» — «Челси»: видеообзор матча Лиги чемпионов

Дортмундская «Боруссия» выиграла у «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.

Единственный гол в этой встрече забил нападающий Карим Адейеми. 23-летний немец на 63-й минуте оторвался от защитников в контратаке и переиграл вратаря.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Челси» состоится 7 марта в Лондоне на «Стэмфорд Бридж». Начало — в 23.00 по московскому времени.