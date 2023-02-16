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«Боруссия» — «Челси»: видеообзор матча Лиги чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
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15 февраля. «Боруссия Д» — «Челси» — 1:0.
Фото Reuters

Дортмундская «Боруссия» выиграла у «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.

Единственный гол в этой встрече забил нападающий Карим Адейеми. 23-летний немец на 63-й минуте оторвался от защитников в контратаке и переиграл вратаря.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Челси» состоится 7 марта в Лондоне на «Стэмфорд Бридж». Начало — в 23.00 по московскому времени.

&laquo;Боруссия&raquo; Д&nbsp;&mdash; &laquo;Челси&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. Гол Карима Адейеми. «Боруссия» — «Челси»: синие подвисли и в Лиге чемпионов
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