«Боруссия» и «Барселона» назвали стартовые составы на ответный матч Лиги чемпионов

Появились стартовые составы «Боруссии» и «Барселоны» на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

Игра пройдет на стадионе «Дортмунд» и начнется в 22.00 по московскому времени.

«Боруссия»: Кобель, Бенсебаини, Антон, Зюле, Свенссон, Нмеча, Грос, Коуто, Байер, Гирасси, Адейеми.

«Барселона»: Щенсны, Кунде, Кубарси, Араухо, Мартин, Гави, де Йонг, Лопес, Ямаль, Левандовски, Рафинья.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей игрового дня Лиги чемпионов.