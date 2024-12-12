Дубль Торреса в концовке матча позволил «Барселоне» вырвать победу у «Боруссии»

«Барселона» на выезде переиграла дортмундскую «Боруссию» в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 3:2. Игра прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.

В первом тайме голов забито не было. В начале второй половины нападающий каталонцев Рафинья открыл счет. Почти сразу хозяевам удалось отыграться — отличился Серу Гирасси. На 75-й минуте Ферран Торрес забил второй гол каталонцев, но дортмундцам удалось быстро сравнять счет благодаря второму мячу Гирасси. Победу гостям принес Торрес, оформивший дубль на 85-й минуте.

«Барселона» набрала 15 очков и поднялась на 2-е место в турнирной таблице. «Боруссия» осталасьб на 9-й строчке — 12 очков.