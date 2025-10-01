«Боруссия» Дортмунд — «Атлетик»: Чуквуэмека, Гирасси и Саннади в старте на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы дортмундской «Боруссии» и «Атлетика» из Бильбао на матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов-2025/26.

«Боруссия» Дортмунд: Кобель, Антон, Зюле, Бенсебаини, Райерсон, Забитцер, Беллингем, Свенссон, Адейеми, Чуквуэмека, Гирасси.

«Атлетик»: Унаи Симон, Лекуэ, Паредес, Вивиан, Горосабель, Рего, Хаурегисар, Гомес, Наварро, И. Уильямс, Саннади.

Матч пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Начало — в 22.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.