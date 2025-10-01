Дортмундская «Боруссия» разгромила «Атлетик» из Бильбао в матче ЛЧ

Дортмундская «Боруссия» дома с крупным счетом обыграла «Атлетик» из Бильбао в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов-2025/26 — 4:1. Матч прошел на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

За немецкий клуб забили Даниэль Свенссон, Карни Чуквуэмека, Серху Гирасси и Юлиан Брандт. Для Свенссона и Чуквуэмеки это дебютные голы в ЛЧ.

Единственный мяч испанской команды забил Горка Гурусета.

«Боруссия» набрала четыре очка и находится на 7-й строчке в турнирной таблице. «Атлетик» (0 очков) располагается на 34-м месте.

Дортмундская команда в 3-м туре ЛЧ сыграет против «Копенгагена» (21 очктября), клуб из Бильбао 22 октября примет «Карабах».