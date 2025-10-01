Футбол
Лига чемпионов
Новости
Плей-офф / Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Лига чемпионов

1 октября, 23:51

Дортмундская «Боруссия» разгромила «Атлетик» из Бильбао в матче ЛЧ

Ана Горшкова
Корреспондент
Игроки «Боруссии» радуются голу Карни Чуквуэмеки в матче ЛЧ с «Атлетиком» из Бильбао.
Фото Global Look Press

Дортмундская «Боруссия» дома с крупным счетом обыграла «Атлетик» из Бильбао в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов-2025/26 — 4:1. Матч прошел на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

За немецкий клуб забили Даниэль Свенссон, Карни Чуквуэмека, Серху Гирасси и Юлиан Брандт. Для Свенссона и Чуквуэмеки это дебютные голы в ЛЧ.

Единственный мяч испанской команды забил Горка Гурусета.

«Боруссия» набрала четыре очка и находится на 7-й строчке в турнирной таблице. «Атлетик» (0 очков) располагается на 34-м месте.

Дортмундская команда в 3-м туре ЛЧ сыграет против «Копенгагена» (21 очктября), клуб из Бильбао 22 октября примет «Карабах».

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур.
01 октября, 22:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
4:1
Атлетик
Источник: Таблица Лиги чемпионов
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Лига чемпионов УЕФА
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Боруссия (Дортмунд)
Читайте также
Дмитриев заявил об ослаблении позиций противников многополярного мира
Анкалаев и Перейра проведут титульный бой-реванш на турнире UFC 320
В России определили список машин для такси. Что нужно знать
«Спартаку» и «Динамо» пора кусать локти из-за отказа от Черчесова
Небензя указал на неспособность ракет Tomahawk изменить ситуацию в пользу ВСУ
Шабанов и Кравцов не набрали очков в предсезонных матчах НХЛ
Популярное видео
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов, общий этап: команды и жеребьевка турнира в сезоне-2025/26
Лига чемпионов, результаты 2-го тура: «Барселона» уступила «ПСЖ», «Монако» сыграл вничью с «Манчестер Сити» и другие матчи
«Монако» сыграл вничью с «Манчестер Сити» благодаря голу с пенальти в концовке
«Барселона» уступила «ПСЖ», «Монако» сыграл вничью с «Манчестер Сити», «Боруссия» разгромила «Атлетик». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов
«Арсенал» победил «Олимпиакос» в матче Лиги чемпионов
«Ювентус» не удержал победу над «Вильярреалом» в Лиге чемпионов
«Байер» сыграл вничью с ПСВ в Лиге чемпионов
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Барселона» — «ПСЖ»: Рамуш вывел парижан вперед в концовке

Гол Рамуша принес «ПСЖ» победу над «Барселоной»

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости