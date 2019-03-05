"Боруссия" будет бороться за каждый мяч". Запредельный настрой Витселя на матч с "Тоттенхэмом"

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Аксель Витсель опубликовал в своем Твиттере пост в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Тоттенхэма". Встреча пройдет сегодня, 5 марта, начало – в 23.00 (мск).
– Сегодня "Боруссия" будет бороться за каждый мяч, – написал Витсель.
Первая игра между этими командами завершилась победой "Тоттенхэма" со счетом 3:0.
Today we fight for every ball 💪🏽👊🏽– Axel Witsel (@axelwitsel28) 5 марта 2019 г.
It’s not over yet, we keep going. #BelieveinBorussia 💛#BVBTHFC 🤩 #UCL pic.twitter.com/pGqhisW2lz
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