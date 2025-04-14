«Боруссия» — «Барселона»: время начала матча Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию
«Боруссия» и «Барселона» встретятся в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов 15 апреля
«Боруссия» и «Барселона» встретятся в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов во вторник, 15 апреля. Игра на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия) начнется в 22.00 по московскому времени.
Первая встреча соперников на прошлой неделе завершилась победой «Барселоны» на своем поле — 4:0.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события и результат игры «Боруссия» — «Барселона» можно также отслеживать в матч-центре нашего сайта.
Игру в Дортмунде в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Стриминговый сервис также предлагает в отдельном окне перекличку двух параллельных матчей вечера — в Дортмунде и между «Астон Виллой» и «ПСЖ».
В 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссия» прошла «Лилль» (3:2 по сумме двух встреч), «Барселона» на предыдущей стадии обыграла «Бенфику» (4:1 по сумме двух встреч).
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