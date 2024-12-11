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«Боруссия» — «Барселона»: время начала и где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

«Боруссия» и «Барселона» встретятся в матче Лиги чемпионов
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Фото Getty Images

Дортмундская «Боруссия» и «Барселона» встретятся в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов в среду, 11 декабря. Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и начнется в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке. Платформа также организует перекличку игр в формате мультикаста (лучшие моменты матчей в одном окне).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые моменты встречи «Боруссии» и «Барселоны» можно также отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур
11 дек, 23:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
Барселона

Команды набрали по 12 очков в пяти турах Лиги чемпионов. В пятом туре «Барселона» победила «Брест» (3:0), а «Боруссия» — загребское «Динамо» (3:0).

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК Боруссия (Дортмунд)
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