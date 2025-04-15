Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

15 апреля, 09:20

«Боруссия» — «Барселона»: трансляция матча Лиги чемпионов начнется в 21.55 мск

«Боруссия» и «Барселона» встретятся в четвертьфинале Лиги чемпионов
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Global Look Press

«Боруссия» Дортмунд и «Барселона» встретятся в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА во вторник, 15 апреля. Игра на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде начнется в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. С ключевыми событиями и результатом игры «Боруссия» Дортмунд — «Барселона» можно также знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. 1/4 финала.
15 апреля, 22:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
3:1
Барселона

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» (по подписке на стриминговый ресурс). Сервис также проведет перекличку лучших моментов двух игр дня (в формате мультикаста).

Первый матч «Барселоны» и «Боруссии» состоялся в столице Каталонии 9 апреля и завершился победой хозяев со счетом 4:0.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК Боруссия (Дортмунд)
Читайте также
«Трактор» растоптали и опозорили, Минск непобедим, а Рашевский – новая легенда «Динамо». Что произошло в Кубке Гагарина 16 апреля
Американский блогер Пичони объяснил причину своего переезда в Россию
«Реал» и «Арсенал» сыграют в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов 16 апреля
Силы ПВО перехватили 71 БПЛА ВСУ над российскими регионами за ночь
ОКР назвал фейковой цитату Дегтярева о новых регионах России
В России создали не имеющий аналогов в мире препарат от рака
Популярное видео
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сочи»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Енисей»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Ротор»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Родина»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Арсенал»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Торпедо»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Шинник»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Алания»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Лион» — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, видеообзор
Материалы сюжета: Лига чемпионов, плей-офф: стыковые матчи и сетка, соперники и пары
Артета признался, что позвонил Гвардиоле перед матчем с «Реалом»
Это худший «Реал» за много лет. Что помешало Мадриду снова совершить чудо в Лиге чемпионов
Анчелотти — о целях «Реала» после вылета из ЛЧ: «В данный момент мы боремся за титул ла лиги»
Сака: «Игроки «Арсенала» видели, что происходило в соцсетях перед игрой с «Реалом»
Райс: «Микель Артета невероятен»
Мюллер сыграл свой последний матч в Лиге чемпионов с «Баварией»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Астон Вилла» — «ПСЖ»: трансляция матча Лиги чемпионов начнется в 21.55 мск

Энрике — перед матчем «ПСЖ» против «Астон Виллы»: «Мы фавориты? В Лиге чемпионов путь вымощен вылетевшими фаворитами»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости