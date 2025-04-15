«Боруссия» и «Барселона» проводят ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов во вторник, 15 апреля. Игра на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия) начинается в 22.00 по московскому времени.

Первый матч между командами в Барселоне 9 апреля завершился победой хозяев со счетом 4:0.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию дня Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями игры «Боруссия» — «Барселона» можно также в нашем матч-центре.

Трансляцию матча в Дортмунде в прямом эфире ведет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт». Смотреть контент стримингового сервиса можно при наличии подписки.

Платформа также показывает в отдельном окне лучшие моменты двух встреч вечера в Лиге чемпионов — между «Боруссией» и «Барселоной», а также между «Астон Виллой» и «ПСЖ» (первый матч в Париже выиграли хозяева со счетом 3:1).

Лига чемпионов. 1/4 финала.

15 апреля, 22:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)

Победитель противостояния «Боруссии» и «Барселоны» в полуфинале встретится с победителем пары «Интер» — «Бавария» (миланцы выиграли первый матч в Мюнхене со счетом 2:1).