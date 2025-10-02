Футбол
Серу Гирасси забил гол.
Фото Reuters

Дортмундская «Боруссия» переиграла «Атлетик» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 4:1.

За немецкий клуб забили Даниэль Свенссон, Карни Чуквуэмека, Серху Гирасси и Юлиан Брандт. У басков единственный мяч забил Горка Гурусета.

«Боруссия» набрала 4 очка и находится на 7-м месте в турнирной таблице. «Атлетик» идет на 34-й строчке — 0 очков.

В 3-м туре дортмундская команда сыграет против «Копенгагена», а клуб из Бильбао встретится с «Карабахом».

«Монако» спас игру с «Ман Сити», у «Ювентуса» новый матч-триллер, Де Брейне и Хейлунн — герои Неаполя
