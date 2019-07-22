Борис Игнатьев: ""Порту" – не самый удачный соперник, но для "Краснодара" ничего не потеряно"

Заслуженный тренер России Борис Игнатьев прокомментировал "СЭ" итоги жеребьевки третьего отборочного раунда Лиги чемпионов, по итогам которой "Краснодар" – дебютант турнира – получил в соперники "Порту".

– Думаю, что "Порту" – не самый удачный соперник для "Краснодара", – сказал Игнатьев. – Португальская команда регулярно показывает качественный футбол на уровне еврокубков, за нее выступают квалифицированные футболисты. "Порту" стабильно играет в Лиге чемпионов, прекрасно представляет, что делать для того, чтобы продвигаться в этом турнире. Потом, для "драконов" этот турнир важен с точки зрения заработка: команда готовит футболистов и продает их в более серьезные клубы, а Лига чемпионов – отличная площадка для демонстрации талантов, да и бонусы для клуба за попадание в групповой этап никто не отменял. Впрочем, это не говорит о том, что для "Краснодара" все потеряно, но, конечно, хотелось бы, чтобы "быкам" достался более спокойный соперник. Тем более что наша команда дебютирует в Лиге чемпионов.

– В "Порту" теперь выступает Зе Луиш, прекрасно знакомый российским командам по игре за "Спартак". Его присутствие – плюс или минус для "Краснодара"?

– С одной стороны, в "Краснодаре" знают возможности африканца. С другой – футболисты, играющие против команды из своей бывшей лиги, способны найти дополнительные ресурсы для того, чтобы показать себя как можно ярче. Дальше два пути – или мы увидим невероятное выступление Зе Луиша, или же он провалится. Это, помимо физической готовности, вопрос еще и психологии. Трудно сказать, как себя поведет Зе, но ясно одно – в "Краснодаре" к его выходу будут готовы.

"Краснодар" дебютирует в Лиге чемпионов дома, первый матч против "Порту" состоится 6-7 августа 2019 года (точная дата проведения первого матча станет известна позднее). Ответная встреча пройдет 13 августа на стадионе "Драгау" в Порту. Победитель пары пройдет в заключительный отборочный раунд ЛЧ, проигравший отправится в групповой этап Лиги Европы. (Иван Торопцев)