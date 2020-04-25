Борис Игнатьев: «Если УЕФА дает рекомендации, то никаких вопросов относительно мест в Лиге чемпионов быть не должно»

Экс-тренер «Локомотива» Борис Игнатьев считает, что никаких вопросов не должно быть, если УЕФА даст рекомендации распределять места в еврокубках по текущим местам в таблице. Красно-зеленые находятся на второй строчке и претендуют на Лигу чемпионов.

— «Локомотив» прямо сейчас находится на втором месте, и если УЕФА дает такие рекомендации, а мы их поддерживаем, то никаких вопросов относительно мест в ЛЧ быть не должно, — цитируют «Известия» Игнатьева. — Красно-зеленые стабильно выступают последние несколько сезонов и доказывают свой высокий класс. Странно рассуждать о том, что они поднялись на второе место лишь в прошлом туре. Ведь если бы они завоевали это право в 30-м туре, ни у кого бы не возникло вопросов. Неважно, что было вчера, — важно, что мы имеем сегодня. А остальные вещи для кухонных разговоров.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 24 на 25 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 2 817 366 человек. Умерших — 196 525, выздоровевших — 778 803.

По данным Роспотребнадзора по состоянию на 24 апреля, в России диагностировано 68 766 случаев заболевания COVID-19. 5589 человек вылечились, 617 пациентов скончались.

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