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Голевая передача Оздоева помогла ПАОК выйти в 3-й отборочный раунд Лиги чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
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ПАОК выиграл у «Бораца» в ответном матче.
Фото Global Look Press

ПАОК выиграл у «Бораца» в ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов — 1:0.

Единственный гол забил австрийский нападающий Томас Мург на 25-й минуте с передачи российского полузащитника Магомеда Оздоева.

Греческая команда выиграла по сумме двух встреч (4:2) и вышла в следующий раунд, где встретится с «Мальме».

Лига чемпионов. 2-й отборочный раунд
31 июл, 22:00. Gradski Stadion (Banja Luka) (Баня-Лука)
Борац Б-Л
0:1
ПАОК

В другой встрече минское «Динамо» победило «Лудгорец» (1:0), забив один мяч. Однако болгарская команда вышла в следующую стадию, так как в первой встрече победила 2:0.

В 3-м отборочном раунде «Лудогорец» сыграет с «Карабахом»: первый матч состоится 6 августа, а ответный — 13-го.

Лига чемпионов. 2-й отборочный раунд
31 июл, 21:45. Динамо (Минск)
Динамо Мн
1:0
Лудогорец

Магомед Оздоев
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Динамо (Минск)
ФК Лудогорец
ФК ПАОК
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