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Бонуччи: «В «Ювентусе» ты должен привыкнуть к давлению»

10:05
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Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи высказался о вратаре команды Войцехе Щенсны и предстоящем матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме».

«Он должен быть спокойным и не придавать значения критике. Все должны быть сосредоточенными на поле. В «Ювентусе» ты должен привыкнуть к давлению. Но мы сильнее этого. Те, кто носит футболку «Ювентуса», пользуются всеобщим доверием, потому что они этого заслуживают и они не должны думать о давлении или критике.

Это будет сложный матч, потому что «Мальме» физически сильная команда, и мы здесь, чтобы забрать домой победу, которая позволит нам позитивно смотреть на следующие матчи", — приводит слова Бонуччи Tuttosport.

Матч «Мальме» — «Ювентус» пройдет 14 сентября в Швеции. Начало — в 22.00 мск.

Дополнительная информация:

https://www.tuttosport.com/news/calcio/serie-a/juventus/2021/09/13-85303234/juve_bonucci_col_malmo_puo_essere_il_bivio_della_stagione_

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Екатерина Савостина все материалы автора

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