Бонуччи: «Мы должны извлечь позитив из поражения от «ПСЖ»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал поражение от «ПСЖ» (1:2) в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Заканчивать турнир, проиграв матч, — это точно не может быть синонимом счастья, но мы должны извлечь весь позитив. Важно было продемонстрировать характер, и мы счастливы, что вернулся Кьеза, что очень здорово», — цитирует пресс-служба УЕФА Бонуччи.

«ПСЖ» со второго места вышел в плей-офф, «Ювентус» стал третьим. Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 7 ноября в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).