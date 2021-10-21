Бонуччи признан лучшим игроком матча «Зенит» — «Ювентус»
01:40
Лучшим игроком матча Лиги чемпионов «Зенит» — «Ювентус» (0:1) признан защитник гостей Леонардо Бонуччи, сообщает официальный сайт УЕФА.
«Он был одним из лучших в защите и скреплял собой всю оборонительную линию. Помогал он и в развитии атак», — прокомментировал выбор технический наблюдатель УЕФА Душан Фитцель.
Единственный мяч в этой игре на 86-й минуте забил Деян Кулушевски.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032710--zenit-vs-juventus/
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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 19 и 20 октября, 3-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Ювентус» и другие игры
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