Лучшим игроком матча Лиги чемпионов «Зенит» — «Ювентус» (0:1) признан защитник гостей Леонардо Бонуччи, сообщает официальный сайт УЕФА.

«Он был одним из лучших в защите и скреплял собой всю оборонительную линию. Помогал он и в развитии атак», — прокомментировал выбор технический наблюдатель УЕФА Душан Фитцель.

Единственный мяч в этой игре на 86-й минуте забил Деян Кулушевски.