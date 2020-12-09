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Бонуччи назвал фантастикой разгромную победу над «Барселоной»

04:27

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи остался доволен игрой команды в матче 6-го тура Лиги чемпионов против «Барселоны» (3:0). По его словам, этот результат важен с точки зрения уверенности.

— Три забитых мяча и ни одного пропущенного на «Камп Ноу» — это фантастика, — цитирует пресс-служба УЕФА Бонуччи. — Это исторический результат. Знали, что должны сыграть всем сердцем, и нам это удалось. Это было важно не только с точки зрения борьбы за первое место в группе, но и для нашей уверенности.

Это была прекрасная командная игра. Когда выходишь на поле с таким желанием, стараешься на благо команды, а в атаке играет такой классный исполнитель, как Роналду, все становится возможным.

Барселона — Ювентус

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029466--barcelona-vs-juventus/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур




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