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Сегодня, 19:45

«Болонья» — «Шахтер»: время начала и где смотреть матч Лиги чемпионов

«Болонья» сыграет с «Шахтером» в Лиге чемпионов 18 сентября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Болонья» встретится с «Шахтером» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов в среду, 18 сентября. Игра пройдет на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 19.45 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча в прямом эфире можно в онлайн-кинотеатре «Okko» в разделе «Спорт» (при условии подписки на стриминговый сервис).

Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур
18 сент, 19:45. Renato Dall'Ara (Болонья)
Болонья
Шахтер

«СЭ» проведет в среду текстовую онлайн-трансляцию матчей игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события игры «Болонья» — «Шахтер» доступны в матч-центре нашего сайта.

ФК Болонья
ФК Шахтер (Донецк)
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