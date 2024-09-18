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«Болонья» — «Шахтер»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

«Болонья» сыграет с «Шахтером» в Лиге чемпионов 18 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Луис Фергюсон (ФК «Болонья»).
Фото Global Look Press

«Болонья» сыграет с «Шахтером» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов сезона 2024/2025 в среду, 18 сентября. Игра состоится на стадионе «Ренато Даль-Ара» в Болонье (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 19.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями встречи «Болонья» — «Шахтер» можно в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире трансляцию матча покажут в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке. Также на платформе Okko будет доступна перекличка игр в формате мультикаста.

Основной этап Лиги чемпионов сезона-2024/2025 пройдет с 17 сентября по 31 мая.

Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур
18 сент, 19:45. Renato Dall'Ara (Болонья)
Болонья
Шахтер

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Болонья
ФК Шахтер (Донецк)
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