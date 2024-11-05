Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 21:45

«Болонья» — «Монако»: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов

«Болонья» встретится с «Монако» в матче Лиги чемпионов УЕФА
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото AFP

«Болонья» и «Монако» встретятся в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 5 ноября. Игра пройдет на стадионе «Ренато Даль-Ара» в Болонье, стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по подписке. Платформа также ведет перекличку матчей в формате мультикаста — все вечерние встречи в одном окне.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. С ключевыми событиями игры «Болонья» — «Монако» можно ознакомиться также в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур
05 нояб, 23:00. Renato Dall'Ara (Болонья)
Болонья
Монако

В первом туре общего этапа Лиги чемпионов «Болонья» сыграла вничью с «Шахтером», а затем уступила «Ливерпулю» и «Астон Вилле». «Монако» победил «Барселону» и «Црвену Звезду» и сыграл вничью с загребским «Динамо».

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Болонья
ФК Монако
Читайте также
«Известия» опубликовали кадры с места атаки дрона ВСУ по жилому дому в Белгороде
Журналист опубликовал результаты медицинского обследования интерсекс-боксерши Хелиф
В Узбекистане мужчину приговорили к пяти годам колонии за наемничество
3-летний индиец Аниш Саркар стал самым молодым игроком в рейтинге ФИДЕ
Мбаппе невзлюбили в «Реале»: Анчелотти считает его проблемой, команда не зовет на ужины
Военные РФ пресекли попытку захвата ВСУ Запорожской АЭС
Популярное видео
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Ростов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Родина»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 3 ноября
«Балтика» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Тюмень»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Шинник»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Спартак» обыграл ЦСКА в дерби, победы «Зенита» и «Локо»: голы дня
«Торпедо» — «Алания»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Ротор»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 1 ноября
«Крылья Советов» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Локомотив»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
«Селтик» — «Лейпциг»: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов
«Боруссия» — «Штурм»: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов
«Реал» — «Милан», «Ливерпуль» — «Байер», игры «Ювентуса» и «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов
«Слован» — «Динамо»: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов
ПСВ — «Жирона»: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов
Недооцененный запасной «Реала». Диас стал звездой в «Милане», а сейчас решает в важных матчах
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Слован» — «Динамо»: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов

«Боруссия» — «Штурм»: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости