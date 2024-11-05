«Болонья» и «Монако» встретятся в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 5 ноября. Игра пройдет на стадионе «Ренато Даль-Ара» в Болонье, стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по подписке. Платформа также ведет перекличку матчей в формате мультикаста — все вечерние встречи в одном окне.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. С ключевыми событиями игры «Болонья» — «Монако» можно ознакомиться также в матч-центре на нашем сайте.

В первом туре общего этапа Лиги чемпионов «Болонья» сыграла вничью с «Шахтером», а затем уступила «Ливерпулю» и «Астон Вилле». «Монако» победил «Барселону» и «Црвену Звезду» и сыграл вничью с загребским «Динамо».