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Гол Керера на 87-й минуте принес «Монако» победу над «Болоньей», Головин отыграл весь матч

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Футболисты «Монако» Тило Керер и Александр Головин (в белом) и игрок «Болоньи» Самуэль Илинг-Джуниор.
Фото Reuters

«Монако» на выезде обыграл «Болонью» в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 1:0.

Единственный гол на 87-й минуте забил защитник Тило Керер.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч.

«Монако» с 10 очками поднялся на третье место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Болонья» с 1 очком идет на 30-й строчке.

В следующем туре общего этапа Лиги чемпионов «Монако» сыграет с «Бенфикой», а «Болонья» встретится с «Лиллем».

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур
05 нояб, 23:00. Renato Dall'Ara (Болонья)
Болонья
0:1
Монако

Александр Головин
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Болонья
ФК Монако
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