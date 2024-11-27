«Болонья» и «Лилль» встретятся в Лиге чемпионов 27 ноября

«Болонья» и «Лилль» встретятся в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 27 ноября. Матч пройдет на стадионе «Ренато Дель-Ара» в Болонье (Италия), начало — в 23.00 по московскому времени.

Трансляция игры в прямом эфире пройдет на онлайн-платформе «Okko Спорт» (на платной основе). На стриминговом сервисе также проходит перекличка лучших моментов встреч, начавшихся в 23.00 мск.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Отслеживать основные события и результат игры «Болонья» — «Лилль» можно в матч-центре на нашем сайте.

«Болонья» в 4-м туре уступила «Монако» (0:1) и набрала всего одно очко после половины общего этапа. У «Лилля» — 7 очков, предыдущим соперником французской команды был «Ювентус» (1:1).