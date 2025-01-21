«Болонья» и «Боруссия» встретятся в Лиге чемпионов 21 января

«Болонья» и «Боруссия» встретятся в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 21 января. Матч в Болонье на стадионе «Ренато Даль-Ара» начнется в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события и результат игры «Болонья» — «Боруссия» также доступны в матч-центре на нашем сайта.

Прямую трансляцию встречи «Болонья» — «Боруссия» проведет платформа «Okko Спорт» (контент сервиса можно смотреть при наличии подписки). Также онлайн-кинотеатр запускает переклички всех вечерних матчей.

В 6-м туре «Болонья» сыграла вничью с «Бенфикой» (0:0), а «Боруссия» уступила «Барселоне» (2:3).

Красно-синие после шести матчей набрали 2 очка, занимали 33-е место в таблице и не могут выйти напрямую в 1/8 финала, но сохранили шанс квалифицироваться в раунд плей-офф. У черно-желтых — 12 очков и 9-я строчка.