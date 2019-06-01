"Болеть буду за "Тоттенхэм". Павлюченко поддержал свою бывшую команду

Экс-нападающий "Спартака" и "Тоттенхэма" Роман Павлюченко будет болеть за "шпор" в матче финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем". Об этом 37-летний россиянин сообщил в своем Инстаграме.

Павлюченко выступал за "Тоттенхэм" с 2008 по 2012 год. Провел за команду 113 матчей, забил 42 гола и отдал 10 голевых передач.

– Сегодня финал Лиги Чемпионов! Кто сегодня победит трудно сказать. Пусть победит сильнейший. Но болеть и переживать я буду за "Тоттенхэм", – написал Павлюченко в Инстаграме.

"Тоттенхэм" – "Ливерпуль": Лига чемпионов, финал, 1 июня 2019 года, прямая трансляция матча, начало – 22.00 (мск)

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