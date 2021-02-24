Болельщиков «Аталанты» попросили оставаться дома перед матчем с «Реалом»
19:12
Местные власти попросили болельщиков «Аталанты» оставаться дома перед игрой 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала», сообщает 24 февраля Football Italia. Это связано с пандемией коронавируса.
Игра состоится в Бергамо при пустых трибунах. Глава здравоохранения региона Массимо Джупони обратился к болельщикам. Он попросил избегать большого скопления людей. Джупони призвал проявить терпение и подождать, пока массовые собрания людей вновь станут безопасными для здоровья.
Матч «Аталанта» — «Реал» начнется в 23.00 по московскому времени.
Опрос
проголосовало: 12479Все опросы
Кто фаворит Лиги чемпионов-2020/21?
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю