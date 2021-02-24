Болельщиков «Аталанты» попросили оставаться дома перед матчем с «Реалом»

Местные власти попросили болельщиков «Аталанты» оставаться дома перед игрой 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала», сообщает 24 февраля Football Italia. Это связано с пандемией коронавируса.

Игра состоится в Бергамо при пустых трибунах. Глава здравоохранения региона Массимо Джупони обратился к болельщикам. Он попросил избегать большого скопления людей. Джупони призвал проявить терпение и подождать, пока массовые собрания людей вновь станут безопасными для здоровья.

Матч «Аталанта» — «Реал» начнется в 23.00 по московскому времени.